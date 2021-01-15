Число отравившихся водой в Буйнакске выросло почти вдвое

К медикам обратились уже 196 жителей города, днем ранее их было 115. Большинство отравившихся — дети. Причиной стала загрязненная вода из-под крана, власти запретили ее пить и использовать при готовке

Фото: gorod_buynaksk / Instagram

К врачам в дагестанском Буйнакске с признаками отравления обратились уже 196 человек. Об этом РБК сообщили в мэрии города утром 15 января.

Большинство пациентов — дети, 165 человек. 68 человек уже выписались из больниц, сейчас на госпитализации находятся 96 жителей, в том числе 73 ребенка.

Таким образом, за сутки число отравившихся жителей в Буйнакске выросло практически в два раза: 14 января власти сообщали о 115 обращениях в больницы.

Первые отравившиеся в Буйнакске появились 12 января — тогда в больницу доставили 34 ребенка в возрасте от двух до 13 лет с рвотой, тошнотой, температурой и расстройством кишечника.