Число отравившихся водой в Буйнакске выросло почти вдвое
К врачам в дагестанском Буйнакске с признаками отравления обратились уже 196 человек. Об этом РБК сообщили в мэрии города утром 15 января.
Большинство пациентов — дети, 165 человек. 68 человек уже выписались из больниц, сейчас на госпитализации находятся 96 жителей, в том числе 73 ребенка.
Таким образом, за сутки число отравившихся жителей в Буйнакске выросло практически в два раза: 14 января власти сообщали о 115 обращениях в больницы.
Первые отравившиеся в Буйнакске появились 12 января — тогда в больницу доставили 34 ребенка в возрасте от двух до 13 лет с рвотой, тошнотой, температурой и расстройством кишечника.