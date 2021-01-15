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Число отравившихся водой в Буйнакске выросло почти вдвое

К медикам обратились уже 196 жителей города, днем ранее их было 115. Большинство отравившихся — дети. Причиной стала загрязненная вода из-под крана, власти запретили ее пить и использовать при готовке
Фото: gorod_buynaksk / Instagram
Фото: gorod_buynaksk / Instagram

К врачам в дагестанском Буйнакске с признаками отравления обратились уже 196 человек. Об этом РБК сообщили в мэрии города утром 15 января.

Большинство пациентов — дети, 165 человек. 68 человек уже выписались из больниц, сейчас на госпитализации находятся 96 жителей, в том числе 73 ребенка.

Таким образом, за сутки число отравившихся жителей в Буйнакске выросло практически в два раза: 14 января власти сообщали о 115 обращениях в больницы.

Первые отравившиеся в Буйнакске появились 12 января — тогда в больницу доставили 34 ребенка в возрасте от двух до 13 лет с рвотой, тошнотой, температурой и расстройством кишечника.

Более 100 человек обратились к медикам из-за отравления в Буйнакске
Общество
Фото:РИА Новости

В региональном Следственном комитете завели уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи указывали, что возможной причиной отравления могла стать водопроводная вода. Однако городские власти сначала отказывались считать эту версию приоритетной.

Позже в Роспотребнадзоре подтвердили предположение СК: в водопроводной воде и организмах пациентов нашли вызывающие кишечное расстройство бактерии. В связи с этим мэрия Буйнакска настоятельно рекомендовала пить и употреблять в пищу исключительно бутилированную воду.

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В Буйнакске проведут вакцинацию от гепатита А из-за массового отравления
Общество
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мэр Исламудин Нургудаев заявлял, что источник загрязнения уже найден, он природного характера. По словам главы Буйнакска, на все социальные объекты организован подвоз питьевой воды. Несмотря на это, все детские сады в городе были закрыты на неделю.

Минздрав Дагестана сообщил, что всему детскому населению Буйнакска сделают прививку от гепатита А.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
Буйнакск Дагестан отравление
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