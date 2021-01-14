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Более 100 человек обратились к медикам из-за отравления в Буйнакске

Всего в больницах сейчас находятся 83 человека, отравившихся водой из-под крана, 69 из них — дети. О массовом отравлении сообщили 12 января, в водопроводе специалисты нашли бактерии рода шигеллы и кампилобактерии
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Количество людей, которые в Буйнакске обратились к врачам с отравлением, увеличилось. Теперь их уже 115 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает ТАСС.

83 отравившихся госпитализированы, 69 человек из них — дети. Медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести. За сутки из больниц выписались 26 человек, включая 16 детей.

О массовом отравлении в Буйнакске власти Дагестана сообщили 12 января. Тогда в больницы доставили 34 ребенка от двух до 13 лет с температурой, тошнотой, рвотой и расстройством кишечника.

Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске
Общество
Фото:gorod_buynaksk / Instagram

В течение следующих двух дней количество отравившихся продолжило расти. В Следственном комитете завели уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи предварительно назвали причиной отравления загрязнение водопроводной воды, но местные власти сначала не хотели считать эту версию приоритетной. Позже в Роспотребнадзоре подтвердили версию СК — в ходе лабораторных исследований специалисты нашли в воде и организмах попавших в больницу людей ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.

В Буйнакске закрыли все детсады после отравления детей
Общество
Фото:gorod_buynaksk / Instagram

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Ведомство рекомендовало жителям города не пить и не использовать при приготовлении пищи воду из-под крана. Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев заявил, что источник заражения найден, а на все социальные объекты организован подвоз воды.

В связи с инцидентом в городе на неделю приостановили работу всех детских садов. В дагестанском минобразования заявили, что все учебные учреждения будут снабжать бутилированной водой.

Автор
Михаил Котляр
Буйнакск отравление Дагестан
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Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске
Общество
В Буйнакске закрыли все детсады после отравления детей
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СК назвал причиной отравления 50 детей в Буйнакске воду из-под крана
Общество
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