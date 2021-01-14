Более 100 человек обратились к медикам из-за отравления в Буйнакске

Всего в больницах сейчас находятся 83 человека, отравившихся водой из-под крана, 69 из них — дети. О массовом отравлении сообщили 12 января, в водопроводе специалисты нашли бактерии рода шигеллы и кампилобактерии

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Количество людей, которые в Буйнакске обратились к врачам с отравлением, увеличилось. Теперь их уже 115 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает ТАСС.

83 отравившихся госпитализированы, 69 человек из них — дети. Медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести. За сутки из больниц выписались 26 человек, включая 16 детей.

О массовом отравлении в Буйнакске власти Дагестана сообщили 12 января. Тогда в больницы доставили 34 ребенка от двух до 13 лет с температурой, тошнотой, рвотой и расстройством кишечника.

В течение следующих двух дней количество отравившихся продолжило расти. В Следственном комитете завели уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).