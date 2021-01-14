В Буйнакске проведут вакцинацию от гепатита А из-за массового отравления

Прививку получат все дети, проживающие в городе. В дагестанском минздраве заверили, что пока случаев заражения гепатитом А после отравления более 100 человек не выявили

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Буйнакске начали проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий после отравления водопроводной водой более 100 человек, из которых большинство — дети. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского минздрава.

«Проводятся подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания, осуществляется медицинское наблюдение за детьми в организованных коллективах. Сегодня начинается профилактическое фагирование жителей Буйнакска», — говорится в сообщении.

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, кроме прочего, поручила начать вакцинацию детского населения города от гепатита А.

В республиканском минздраве сообщили, что выявили 115 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 97 детей. 25 человек выписаны из медицинских учреждений. В ведомстве призвали население Буйнакска пить кипяченую или бутилированную воду, а также тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.