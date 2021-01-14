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В Буйнакске проведут вакцинацию от гепатита А из-за массового отравления

Прививку получат все дети, проживающие в городе. В дагестанском минздраве заверили, что пока случаев заражения гепатитом А после отравления более 100 человек не выявили
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Буйнакске начали проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий после отравления водопроводной водой более 100 человек, из которых большинство — дети. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского минздрава.

«Проводятся подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания, осуществляется медицинское наблюдение за детьми в организованных коллективах. Сегодня начинается профилактическое фагирование жителей Буйнакска», — говорится в сообщении.

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, кроме прочего, поручила начать вакцинацию детского населения города от гепатита А.

Более 100 человек обратились к медикам из-за отравления в Буйнакске
Общество
Фото:РИА Новости

В республиканском минздраве сообщили, что выявили 115 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 97 детей. 25 человек выписаны из медицинских учреждений. В ведомстве призвали население Буйнакска пить кипяченую или бутилированную воду, а также тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.

В пресс-службе минздрава Дагестана пояснили РБК, что назначенные профилактические мероприятия проводятся для того, чтобы предотвратить новые вспышки инфекционных заболеваний. Среди них, как отметили в ведомстве, и вакцинация детей против гепатита А. «Пока случаев зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев в беседе с РБК заявил, что очаг распространения инфекции уже локализован. «Мы знаем, откуда это исходило, полностью меры предприняты, проводится гиперхлорирование. В целом обстановка спокойная», — отметил он.

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По его словам, Роспотребнадзор сделал необходимые анализы и выяснил, что на самом деле имел место вирус шигеллеза (дизентерия). «Источник маленький, он закрыт на время, пока полностью не будет проведено гиперхлорирование», — добавил он.

Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске
Общество
Фото:gorod_buynaksk / Instagram

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили РБК, что источником заражения явилась загрязненная водопроводная вода, в которой обнаружили возбудителя дизентерии (шигелла). Специалисты ведомства также сообщили, что водоснабжение и водоотведение Буйнакска осуществляется с нарушениями санитарно-эпидемиологических и технических норм. «В ходе обследования водопроводной ветки, идущей от водозабора Апке-озень, установлены многочисленные самовольные врезки. Водопроводные трубы оказались затоплены, «колодцы» заполнены канализационными стоками. Не предусмотрен полный цикл водоподготовки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водовод от источника Апке-озень исключен из системы водоснабжения до проведения необходимых мероприятий по ремонту, ревизии и восстановлению. «Проводится промывка и дезинфекция водопроводных сетей, по которым поступает вода из Чиркейского водохранилища и артезианских скважин», — уточнили в ведомстве.

О массовом отравлении в Буйнакске власти Дагестана сообщили 12 января. Тогда в больницы доставили 34 ребенка от двух до 13 лет с температурой, тошнотой, рвотой и расстройством кишечника.

В Буйнакске закрыли все детсады после отравления детей
Общество
Фото:gorod_buynaksk / Instagram

В течение следующих двух дней количество отравившихся продолжило расти и впоследствии превысило 100 человек. В Следственном комитете завели уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи предварительно назвали причиной отравления загрязнение водопроводной воды, но местные власти сначала не хотели считать эту версию приоритетной. Позже в Роспотребнадзоре подтвердили версию СК — в ходе лабораторных исследований специалисты нашли в воде и организмах попавших в больницу людей ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.

В связи с произошедшим в Буйнакске на неделю приостановили работу всех детских садов и школ. «Решением городского оперативного штаба приостановлена деятельность образовательных учреждений Буйнакска до 17 января. В настоящее время во всех школах и детсадах организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий», — заявил ТАСС представитель городской мэрии.

Авторы
Михаил Юшков, Майя Бобенко
Буйнакск массовое отравление гепатит А вакцинация детей
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