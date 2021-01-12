В Буйнакске госпитализировали более 30 детей из-за отравления

В больницу дети попали в состоянии средней тяжести. Администрация города заявила, что проверяет версию об отравлении водопроводной водой и призвала жителей города пока не пить сырую воду из-под крана

В дагестанском Буйнакске госпитализированы 33 ребенка с признаками пищевого отравления, сообщили в региональном Минздраве. Глава города Исламудин Нургудаев сообщил агентству ТАСС о 34 госпитализированных детях.

В региональном минздраве уточнили, что у детей наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Состояние пострадавших, по оценкам врачей, — средней тяжести. Возраст детей — от двух до 13 лет.

РБК обратился за комментарием в администрацию города Буйнакск.

Собеседник «Интерфакса» в пресс-службе городской администрации уточнил, что дети могли отравиться водой, но подчеркнул, что эта версия еще не проверена.