В Буйнакске госпитализировали более 30 детей из-за отравления
В дагестанском Буйнакске госпитализированы 33 ребенка с признаками пищевого отравления, сообщили в региональном Минздраве. Глава города Исламудин Нургудаев сообщил агентству ТАСС о 34 госпитализированных детях.
В региональном минздраве уточнили, что у детей наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Состояние пострадавших, по оценкам врачей, — средней тяжести. Возраст детей — от двух до 13 лет.
РБК обратился за комментарием в администрацию города Буйнакск.
Собеседник «Интерфакса» в пресс-службе городской администрации уточнил, что дети могли отравиться водой, но подчеркнул, что эта версия еще не проверена.