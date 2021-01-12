Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12:47
Футболисты клуба Премьер-лиги отказались привиться от коронавируса Спорт, 20:41 В Буйнакске госпитализировали более 30 детей из-за отравления Общество, 20:33 До и после: как изменились приципы потребления в моде 20:30 Широков продал бутсы с запомнившегося избиением судьи матча Спорт, 20:28 В клинике в Москве ответили на данные о доступности вакцины от Pfizer Общество, 20:25 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 20:01 Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза Бизнес, 19:52 В Киеве предложили «золотой мост России на уход» из Донбасса Политика, 19:39 Как начинающему бизнесмену «упаковать» и продать свою идею РБК и Сбер500, 19:32 Два матча НХЛ пройдут на открытом воздухе Спорт, 19:23 Netflix презентовал трейлер оригинальных проектов на 2021 год Стиль, 19:23 Биткоин установил новый рекорд Крипто, 19:20 Популярность Telegram из-за Трампа, COVID по кашлю. Главные новости РБК Общество, 19:04 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 19:03
Общество ,  
0 

В Буйнакске госпитализировали более 30 детей из-за отравления

В больницу дети попали в состоянии средней тяжести. Администрация города заявила, что проверяет версию об отравлении водопроводной водой и призвала жителей города пока не пить сырую воду из-под крана

В дагестанском Буйнакске госпитализированы 33 ребенка с признаками пищевого отравления, сообщили в региональном Минздраве. Глава города Исламудин Нургудаев сообщил агентству ТАСС о 34 госпитализированных детях.

В региональном минздраве уточнили, что у детей наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Состояние пострадавших, по оценкам врачей, — средней тяжести. Возраст детей — от двух до 13 лет.

РБК обратился за комментарием в администрацию города Буйнакск.

Собеседник «Интерфакса» в пресс-службе городской администрации уточнил, что дети могли отравиться водой, но подчеркнул, что эта версия еще не проверена.

После отравления 43 детей в Ивановской области СК возбудил уголовное дело
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В сообщении на сайте администрации Буйнакска, говорится, что пока связывать отравление и качество воды нельзя. «В связи с распространением информации о том, что из городских кранов течет, якобы, отравленная вода, сообщаем, что в действительности факт поступления в городскую, и, особенно детскую больницы, горожан с признаками отравления имеет место быть. Однако, утверждать, что они связаны с питьевой водой нельзя», — говорится в релизе.

В администрации уточнили, что сейчас устанавливается источник отравления, в частности, на экспертизу отправили образцы воды со всех источников города. При этом мэрия попросила жителей пока не пить сырую воду из-под крана.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

В Буйнакск направили бригаду специалистов минздрава Дагестана, а также врачей Республиканского центра инфекционных болезней. Ситуацию контролирует глава Буйнакска Исламудин Нургудаев.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Елизавета Ламова
Буйнакск Дагестан отравление
Материалы по теме
В Астрахани выросло число отравившихся хлором в бассейне
Общество
Астраханский министр отравился хлором после эвакуации детей из бассейна
Общество
В Дагестане начали проверку после отравления 40 человек в кафе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter