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Минздрав начал разработку закона о запрете покупки алкоголя до 21 года
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Минздрав начал разработку закона о запрете покупки алкоголя до 21 года
Общество, 12:44
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Минздрав начал разработку закона о запрете покупки алкоголя до 21 года
Глава ведомства Вероника Скворцова указала на рост заболеваемости из-за злоупотребления спиртным, а также на международный опыт повышения возраста продажи алкоголя
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Министерство здравоохранения начало разработку проекта закона об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года. Проект опубликован на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. «Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан от негативного влияния употребления алкогольной продукции», — указывается в уведомлении о начале разработки проекта. Планируемый срок введения запрета — с января 2020 года.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, повышение возраста продажи крепких спиртных напитков до 21 года связано с тем, что, по данным ВОЗ, более 5% болезней в мире возникает из-за злоупотребления алкоголем. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Скворцова подчеркнула, что в США, Египте, Казахстане, Индонезии алкоголь нельзя продавать покупателям младше 21 года. В скандинавских странах и в Парагвае спиртные напитки могут приобретать только достигшие 20 лет, а в Индии — 25 лет в зависимости от штата.

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В ноябре ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 78% россиян поддержали идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Более половины респондентов отмечали, что алкоголизм и пьянство приводят к снижению работоспособности и производительности труда. Кроме того, 46% опрошенных указали на заболевания, связанные с злоупотреблением алкоголем, а 44% рассказали о бытовых и семейных конфликтах, произошедших в результате злоупотребления спиртными напитками.

Вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре сообщала, что власти рассматривают ряд мер, направленных на сокращение потребления алкоголя в стране. По ее словам, правительство предлагало повысить возраст продажи алкоголя до 20 лет. Также Голикова скептически оценила идею депутата Госдумы Виталия Милонова о введении «сухого закона» в России.

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В том же месяце ВЦИОМ также провел опрос, согласно которому 58% россиян сочли необходимым повысить возраст продажи спиртных напитков для борьбы с алкоголизмом. Еще 49% опрошенных заявили о необходимости запретить рекламу алкоголя. При этом 41% участников опроса сочли недостаточными действующие меры по сокращению потребления спиртного и только 8% опрошенных назвали их чрезмерными. 

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Минздрав , алкоголь
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