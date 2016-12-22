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Правительство предложило оставить врачей и учителей без дареного алкоголя
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Правительство предложило оставить врачей и учителей без дареного алкоголя
Политика, 12:21
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Правительство предложило оставить врачей и учителей без дареного алкоголя
Антикоррупционные поправки, которые кабмин внес в Госдуму, запретят врачам и учителям принимать подарки. Исключение сделано для цветов и канцтоваров, которые вручают на официальных и протокольных мероприятиях
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Пакет антикоррупционных поправок, внесенных правительством в Госдуму, распространяет на целый ряд организаций и должностей, в том числе на врачей и учителей государственных и муниципальных организаций, нормы, которые ранее относились только к государственным служащим. Так, врачам и учителям нельзя будет принимать основную часть подарков.

В пояснительной записке правительства говорилось, что цель поправок — сформировать единообразные подходы и четко определить, какие юридические лица и их сотрудники считаются созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, государственными органами субъекта Федерации и органом местного самоуправления.

Как пояснил в интервью «РИА Новости» директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак, в этот перечень попадут учреждения, предприятия, структуры, которые финансируются из бюджета. «Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями», — пояснил чиновник.

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Баснак уточнил, что им запретят принимать подарки в связи с исполнением должностных обязанностей. «То есть это касается и врачей, учителей», — резюмировал он. «Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок, если он получен на официальном, протокольном мероприятии, в орган вне зависимости от его стоимости. Конечно, предусмотрены и исключения, так, например, служащий может оставить себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя», — пояснил Баснак.

Он добавил, что популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является сомнительной.

Сейчас эти вопросы регулируются статьей 575 Гражданского кодекса, которая запрещает принимать подарки стоимостью более 3 тыс. руб.​ «работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги​ и аналогичных организаций».

По новому порядку, презенты будут возможны только в связи с протокольными и официальными мероприятиями. «Служащим также будет разрешено принимать подарки в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации и цветы», — говорится в проекте закона.

Полученные на протокольных мероприятиях дары «подлежат сдаче и признаются федеральной собственностью, собственностью организаций». «При этом сдавать цветы, полиграфическую продукцию, такую как календари и блокноты, а также ценные подарки, которыми награждено лицо, и уведомлять об их получении не потребуется», — гласит документ.

Баснак также выразил надежду, что закон будет принят к середине 2019 года.

Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сказал РБК, что в Госдуме пока проект подробно не рассматривали. «Там действительно регламентация порядка получения подарков есть, но в основном для тех, кто попадает в перечень запретов и ограничений, связанных с государственной службой. Конкретно по врачам и учителям сказать пока не могу, но они к госслужащим не относятся», — сказал он.

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Кокорева.
Теги: подарки , законопроект , коррупция
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