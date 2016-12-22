На «Яндекс.Маркет» появился алкоголь

На сервисе «Яндекс.Маркет» появилась новая категория — «алкоголь». Пока власти не решили, разрешать ли онлайн-продажу спиртного в России, пользователи смогут только сравнивать цены и узнавать о наличии товара в магазине

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Сервис «Яндекс.Маркет» запустил собственный каталог алкогольной продукции, где пользователи могут сравнивать цены на отдельные товары и через контакты на сайте связываться с продавцом, убедился корреспондент РБК. В каталоге есть крепкие алкогольные напитки, пиво и вино.

Как пояснила РБК представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис, компания запустила новую категорию товаров с 11 декабря в тестовом режиме. Тестирование планируют завершить в первом квартале 2019 года, после чего список партнеров значительно расширится. Сейчас с «Яндекс.Маркет» сотрудничают дистрибьюторы алкоголя L-wine, Simple, Drinx и «Винум». «На начальных этапах мы планируем изучить восприятие пользователями новой категории и механизма отображения товаров», — пояснила она.

Зачем «Яндекс.Маркет» алкоголь?

«Мы стремимся к тому, чтобы «Маркет» помогал с выбором товаров самых разных категорий — и, конечно, в особенности тех, которые становятся все более востребованы у онлайн-покупателей», — передала через пресс-службу руководитель «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

В начале 2018 года на «Яндекс.Маркет» появилась категория «продукты». Как объясняли тогда в компании, рынок онлайн-торговли продовольственными товарами растет быстрыми темпами и для покупателей выбор таких товаров в интернете станет привычным делом. В сентябре продукты также стало возможным заказать через маркетплейс (площадку электронной торговли) «Беру», совместный проект «Яндекса» и Сбербанка.

По данным SimilarWeb, у «Яндекс.Маркет» 41,4 млн уникальных пользователей в месяц, статистика посещений превышает 118 млн. В пресс-службе «Яндекс.Маркет» аудиторию оценивают в 20 млн пользователей в месяц и около 3 млн в день.

«Интернет — это самая высококонкурентная среда, а «Яндекс.Маркет» — площадка, позволяющая сравнивать цены на конкретный товарный ассортимент, поэтому такая витрина поможет усилить конкуренцию на этом рынке, — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. — Однако из-за законодательных ограничений пока нельзя осуществить доставку алкоголя покупателям, несмотря на то что технологии на сегодняшний день развиты настолько, что позволяют осуществлять контроль за процессом в интернете еще жестче, чем в классической рознице».

Как это повлияет на рынок?

Появление агрегаторов на алкогольном рынке создает дополнительные возможности для всех игроков, считает директор по развитию L-Wine и Wine State (входит в ГК «Лудинг») Роман Нестеренко. По его мнению, это «большой шаг навстречу потребителю». «Мало кто сегодня совершает более-менее серьезные покупки, не сравнив все предложения на рынке, отзывы и цены, — считает Нестеренко. — Покупатели качественного крепкого алкоголя и вина в этом смысле — довольно продвинутая аудитория, которая привыкла пользоваться иностранными сервисами и часто разбирается в предмете не хуже кавистов (специалистов по алкоголю. — РБК)». По его словам, агрегаторы предоставляют пользователям удобный доступ к полной и качественной информации о товарах и помогают сделать осознанный выбор.

Кроме того, он ожидает, что развитие агрегаторов повысит конкуренцию между дистрибьюторами и они постараются предложить покупателю лучшую цену, что будет выгодно потребителям.

Директор по продажам и торговому маркетингу группы компаний Simple Юрий Ушаров также подтвердил участие компании в проекте. По его словам, такая модель, call & collect (когда можно забронировать товар и забрать самому), позволяет потребителю заранее узнать, что есть в конкретном магазине, изучить цену товара и принять решение о резерве. Для магазинов это источник трафика, указал он. Но эта модель не имеет отношения к легализации онлайн-торговли, подчеркнул Ушаров.

Насколько это законно?

Сама по себе онлайн-продажа алкоголя является незаконной. Интернет-площадка может выступать в качестве витрины, но оплатить и получить товар покупатель может, только придя в традиционный магазин. Возврат к интернет-торговле алкоголем, запрещенной в России с 2007 года, обсуждается с августа 2016 года. В начале 2018​ года Минфин представил законопроект, согласно которому алкоголь в интернете можно будет продавать уже с 2019 года, но сначала это будет касаться только лишь вин и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

Законопроект несколько раз переписывался, в разных версиях предлагалось начать продажи с разных видов алкогольной продукции. Сначала в перечне были только пиво и вино, потом добавились сидр и пивные напитки, также обсуждалась возможность продажи крепкого спиртного. В результате было принято решение, что на первом этапе право продавать алкоголь в интернете получат производители спиртного и оптовые компании, в то время как розница — только с 2022 года. Однако необходимые поправки не утверждены до сих пор.

Снятие запрета на дистанционную торговлю спиртными напитками обсуждается на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рекомендациях, которые в начале ноября представители рынка интернет-торговли подготовили для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорится, что запрет на оборот отдельных категорий товаров, в том числе и алкоголя, малоэффективен и провоцирует рост теневого рынка. Они предлагают ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим этими товарами через интернет, а также установить правила их доставки.

По данным АКИТ, объем онлайн-заказов алкогольной продукции на сегодняшний день составляет 1,4 млн л (без учета пива и пивных напитков), или 3,2 млрд руб. в год. По подсчетам ассоциации, количество запросов на покупку алкоголя в интернете в месяц превышает 300 тыс. штук. Отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, отмечет Соколов, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб. Также это поспособствует увеличению среднего чека потребительской корзины продуктами питания на 20%, замечает эксперт.

По словам Татьяны Умряевой, при​ запуске эксперимента с алкогольными напитками на «Яндекс.Маркет» компания уделила огромное внимание юридической стороне вопроса. Порядок размещения предложений в новой категории будет отличаться от того, который действует в других категориях. «В частности, в предложениях продавцов не будет ссылок на их сайты — там будут только номера телефонов, позвонив по которым, можно узнать, в какой точке продаж есть нужный товар. В части магазинов товар по телефону можно будет забронировать», — пояснила Полина Упитис, добавив, что осмотреть ассортимент пользователь сможет только после того, как подтвердит, что он старше 18 лет.