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Общество , 13:04
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Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя

Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Отмечается, что более половины опрошенных (54%) лично наблюдали случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма и пьянства. Около 46% респондентов сталкивались со случаями болезней в связи с длительным употреблением алкоголя, семейные конфликты, вызванные злоупотреблением спиртным, наблюдали 44% участников опроса.

Опрос ВЦИОМа был проведен по заказу проекта «Трезвая Россия» 23 ноября среди 1600 респондентов.

Согласно данным опроса ВЦИОМа, опубликованным в сентябре, 41% россиян считают недостаточными существующие меры по сокращению потребления алкоголя, а 8% респондентов полагают, что они чрезмерны. По мнению опрошенных, для борьбы с алкоголизмом необходимо запретить продавать спиртное лицам, не достигшим 21 года (58%), пропагандировать здоровый образ жизни (54%) и запретить рекламу алкоголя (49%).

В сентябре вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова утверждала, что правительство рассматривает несколько мер, призванных сократить потребление алкоголя в России. Одной из них названа идея о повышении возраста продажи алкоголя. «Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть, не 21, может быть, 20 лет», — сказала она. При этом она заметила, что скептически относится к идее введения в стране сухого закона.
 

Теги: алкоголь, ВЦИОМ, подростки
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