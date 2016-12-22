Россияне поддержали ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом

Россияне считают, что для борьбы с алкоголизмом необходимо запретить продавать спиртное лицам, не достигшим 21 года (58%), пропагандировать здоровый образ жизни (54%) и запретить рекламу алкоголя (49%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

В исследовании отмечается, что с 2005 года число россиян, которые требовали ввести уголовную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах, снизилось с 39 до 33%. Наименее популярными методами борьбы с алкоголизмом оказались повышение цен на спиртные напитки (21%) и введение «сухого закона» (12%).

При этом 46% респондентов заявили, что алкоголизм необходимо лечить медикаментозно, а 31% считают его болезнью социального характера. Еще 14% считают, что употребление спиртного — личное дело каждого, а 6% опасаются алкоголиков и выступают за их изоляцию.

При этом 41% россиян назвали недостаточными существующие меры по сокращению потребления алкоголя и только 8% респондентов сочли их чрезмерными. По словам 37% опрошенных, в их близком окружении есть алкоголики.

Опрос проводился 6 сентября, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В начале сентября замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил о необходимости вернуть рекламу алкоголя в печатных СМИ и на телевидении. По его словам, реклама качественных спиртных напитков не повлияет на здоровье россиян, а отравиться они могут суррогатным алкоголем, который нигде не рекламируется и не продается в магазинах.