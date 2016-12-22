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Голикова скептически оценила инициативу о введении «сухого закона»
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Голикова скептически оценила инициативу о введении «сухого закона»
Общество, 09:45
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Голикова скептически оценила инициативу о введении «сухого закона»

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова скептически оценила инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о введении в России «сухого закона». Об этом она рассказала в интервью «РИА Новости».

«Мы уже проходили в нашей истории «сухие законы» и знаем, чем они заканчиваются», — сказала Голикова. По ее словам, «банальные фразы, что «надо относиться к своему здоровью с большим уважением», «нужно вести здоровый образ жизни», на самом деле имеют существенное значение с точки зрения влияния на продолжительность жизни.

По словам Голиковой, правительство рассматривает ряд мер для сокращения потребления спиртного в России, одна из них — повышение возраста продажи алкоголя до 20 лет. «Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — подчеркнула она.

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Общество

По данным опроса ВЦИОМа, россияне поддерживают ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом. Так, 58% респондентов сочли необходимым запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года, 54% — пропагандировать здоровый образ жизни, еще 49% опрошенных выступили за запрет рекламы алкоголя. 21% россиян выступил за введение «сухого закона» в стране.

Теги: Татьяна Голикова , сухой закон , алкоголь
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