СК назвал мотив убийства девятилетней девочки в Саратове

Несколько месяцев назад подозреваемый занял заброшенный гараж. На девочку он напал из страха разоблачения: она проходила мимо и спросила, является ли он владельцем строения

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания. Об этом говорится в сообщении СК.

Согласно показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, самовольно занял его и поменял там замок. 9 октября, когда он был в гараже, мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась у мужчины, его ли это гараж.

«Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем», — указал СК.

Следователи также сообщили, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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