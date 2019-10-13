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Общество ,  
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Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили

Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили на Сторожевском кладбище, передает ТАСС. На похороны пришли сотни местных жителей.

Как сообщил «Регион 64», для всех желающих проститься с девочкой были организованы бесплатные автобусные рейсы до храма Петра и Павла. Люди приходили с цветами и игрушками. Среди них были представители руководства города.

Тело ребенка было найдено 10 октября в районе гаражей в Саратове. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 35-летний житель города Михаил Туватин. Предполагаемый убийца дал признательные показания, назвав мотивом преступления страх разоблачения. Незадолго до ЧП мужчина самовольно занял один из гаражей. По версии следствия, Туватин убил девочку, так как боялся, что та его выдаст.

Суд заключил Туватина под стражу на два месяца. Для расследования дела в Саратов были направлены московские криминалисты.

Теги: Саратов, похороны, убийство
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