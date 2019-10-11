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Расследованием убийства девочки в Саратове займутся следователи из Москвы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей-криминалистов для помощи в расследовании убийства 9-летней девочки. Об этом говорится на сайте СК.

Расследование уголовного дела, возбужденного в связи со смертью ребенка, находится на контроле в центральном аппарате СК, уточняется в сообщении.

Материал дополняется.

Автор: Артём Губенко
Теги: Александр Бастрыкин
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