Общество , 11 окт, 12:51
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СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове
Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, признался в преступлении. На ребенка он напал из страха разоблачения, поскольку думал, что ее родители могут быть владельцами заброшенного гаража, который он самовольно занял
Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове.
На вопрос следователя, признается ли он в убийстве ребенка, мужчина ответил утвердительно. Так же он ответил на вопрос, раскаивается ли в совершенном преступлении.
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