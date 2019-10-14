Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Министерство ЖКХ Московской области выступило против выделения земли для рекультивации полигона «Ядрово». Ранее суд арестовал имущество оператора свалки, а одним из собственников полигона стал родственник директора ФСБ России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона «Ядрово». Это следует из протокола совещания, прошедшего 13 сентября в министерстве имущественных отношений Подмосковья, с которым ознакомился РБК.

Информацию о проведении совещания подтвердил РБК один из подмосковных чиновников и совладелец компании — оператора полигона Максим Конопко. Согласно протоколу совещания, на нем присутствовали представители областных министерств ЖКХ и экологии, комитета лесного хозяйства и руководства оператора свалки, а также районные чиновники. В пользу выделения земли для рекультивации полигона высказалась администрация Волоколамского городского округа, которая по итогам совещания должна обеспечить постановку участков на кадастровый учет.

На совещании речь шла про небольшие земельные участки по периметру первого тела полигона для строительства технической дороги, а также подпорной стенки со стороны реки, чтобы грунт не сползал, объяснил РБК советник главы Волоколамского района Артем Любимов.

Если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность, заявил РБК Конопко.