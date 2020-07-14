Власти Чечни запретили въезд туристам для предупреждения вспышки COVID-19

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чеченской республике временно запретил въезд для туристов. Об этом своем Instagram заявил начальник УГИБДД МВД республики Идрис Черхигов.

Он пояснил, что такое решение принято для предупреждения распространения коронавируса. «Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — написал Черхигов.

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