В Чечне отменили двухнедельный карантин для приезжающих в регион

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Чечне сняли обязательный двухнедельный карантин для тех приезжих, которые могут подтвердить отсутствие болезни или наличие антител к коронавирусу. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров, передает «Чечня сегодня».

В качестве необходимым документов при въезде в Чечню подойдут справка об отсутствии коронавирусной инфекции или наличии антител. Кроме того, можно сдать отрицательный тест по приезду.

Кадыров отметил, что не нужно «создавать проблем» на границе, наоборот, следует обеспечить максимально комфортные условия для гостей республики. «Для нашего и собственного спокойствия пусть сдадут анализы и все», — сказал он.

По словам Кадырова, получить данные о том, болел человек или нет, можно за три дня, после чего нет смысла держать здоровых людей на карантине.

22 июня Кадыров объявил третий и завершающий этап снятия ограничений в регионе. В республике отменили пропускной режим и сняли самоизоляцию. При этом масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий остались в силе.

По последним данным оперативного штаба, в Чечне выявили 1 713 заболевших. Из них 22 умерли.