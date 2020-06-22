Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом Кадыров сообщил в Telegram-канале.

В частности, речь идет об отмене пропускного режима и ограничений на передвижение внутри региона. Данные ограничения отменяются с понедельника, 22 июня.

«С понедельника отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 — от ношения масок до соблюдения социальной дистанции», — пояснил глава республики.

Он напомнил, что по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий (свадьбы, религиозные обряды, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях и некоторых спортивных объектов). По словам Кадырова, авиапассажиры, прибывающие в Грозный, должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.

Глава Чечни отметил, что больницы и поликлиники вернутся к обычному режиму работы. Также Кадыров поручил проверить всех госслужащих, сотрудников СМИ на наличие вируса и антител. По его словам, имеется коечный фонд, кислород, ИВЛ, лекарства на случай осложнения ситуации, а в городской больнице № 4 и республиканском психоневрологическом диспансере Грозного предусмотрены новые кислородные станции.

«Мы готовимся к любым вариантам развития событий вокруг пандемии коронавируса», — добавил Кадыров.

В конце апреля глава Чечни поручил руководителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике Магомеду Даудову готовиться к ослаблению карантинного режима. В первую очередь это касалось предприятий малого бизнеса сферы услуг.

1 июня Кадыров объявил о втором этапе снятия ограничений в Чечне. В частности, открылись объекты культуры, а также была разрешена розничная торговля непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 800 кв. м. Кроме того, в регионе также заработали салоны красоты и были разрешены прогулки в 500 метрах от дома.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено 1600 сучаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1153 человек. Умерли 20 человек.