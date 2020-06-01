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Кадыров объявил о втором этапе снятия ограничений в Чечне

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о втором этапе снятия ограничений в республике, которые введены из-за пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«При соблюдении установленных правил с 1 июня могут возобновить работу многие предприятия торговли и сферы услуг, возобновляется деятельность МФЦ, стоматологической и медицинской практики», — сообщил Кадыров.

Он уточнил, что допускается открытие объектов культуры и розничная торговля непродовольственными товарами в помещениях не более 800 кв.м.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя регионального правительства Муслима Хучиева, в регионе также заработают салоны красоты и будут разрешены прогулки в 500 метрах от дома.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Ранее Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе.

В конце марта из-за ситуации с коронавирусом жителям Чечни запретили выходить на улицу, за исключением получения медпомощи, походов в магазин и аптеку. Затем в регионе ввели комендантский час с 20:00 до 08:00, республика закрыла границы. Чечня также стала первым субъектом, где закрыли кафе, рестораны, места массового скопления людей.

В конце апреля  Кадыров  дал поручение постепенно снимать ограничения в регионе. В мае он в Чечне разрешили работать малым предприятиям в сфере услуг.

Теги: Рамзан Кадыров, коронавирус, Чечня, COVID-19
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