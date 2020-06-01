Кадыров объявил о втором этапе снятия ограничений в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о втором этапе снятия ограничений в республике, которые введены из-за пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«При соблюдении установленных правил с 1 июня могут возобновить работу многие предприятия торговли и сферы услуг, возобновляется деятельность МФЦ, стоматологической и медицинской практики», — сообщил Кадыров.

Он уточнил, что допускается открытие объектов культуры и розничная торговля непродовольственными товарами в помещениях не более 800 кв.м.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя регионального правительства Муслима Хучиева, в регионе также заработают салоны красоты и будут разрешены прогулки в 500 метрах от дома.