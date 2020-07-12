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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19

Предыдущий рекорд по суточному приросту зараженных (228 тыс. человек) ВОЗ зафиксировала 10 июля. К 12 июля этот показатель превысил 230 тыс.
Фото: Manish Swarup / AP
Фото: Manish Swarup / AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зарегистрировала 230,3 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных, опубликованных на ее сайте.

Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала всего лишь 10 июля. Тогда, по данным организации, суточный прирост составил 228 тыс. заболевших.

Всего в мире, согласно информации ВОЗ, коронавирус подтвердился у 12,5 млн человек, более 561 тыс. инфицированных умерли. По актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, вирус выявили у 12,7 млн человек, а умерли от COVID-19 свыше 566 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус в июле заявил, что мир еще не достиг пика пандемии. Он неоднократно отмечал, что распространение коронавируса не замедляется, а наоборот, ускоряется.

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Только в США в последние два дня в сутки выявляют более 60 тыс. новых случаев, указывает The New York Times. США занимают первое место по количеству зараженных в мире, там зарегистрировано более 3,2 млн заболевших. На втором месте находится Бразилия (свыше 1,8 млн зараженных), а на третье с 6 июля вышла Индия (почти 850 тыс. инфицированных). До этого тройку лидеров замыкала Россия.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, ВОЗ, COVID-19
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