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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

Фото: James Ross / EPA / ТАСС
Фото: James Ross / EPA / ТАСС

Реакции стран мира на пандемию COVID-19 можно описать с помощью четырех сценариев, два из которых уже доказали свою успешность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что за сутки 12 июля во всем мире было зарегистрировано 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом половина всех новых случаев зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube канале организации.

Первые два сценария показали эффективность в борьбе с эпидемией, считает Гебрейесус. В первую группу стран глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. «Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты», — указал он. Второй сценарий — европейский, где «имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса».

В случае третьего варианта страны сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции. «В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19», — заявил Гебрейесус. не соблюдают или не выполняются».

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа ивфицированных. «Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев», — отметил глава ВОЗ. По его словам, «слишком многие страны пошли в неверном направлении». Конкретные страны он при этом не назвал, однако заметил, что есть стратегии и уже проверенные способы эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ВОЗ, инфекция, карантин
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