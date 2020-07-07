Пандемия коронавируса , 07 июл, 19:57
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Глава ВОЗ фразой «мы явно не достигли пика» описал ситуацию с пандемией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только за прошедшие выходные зарегистрировала более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил во время пресс-брифинга.
«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — отметил он.
При этом по его словам, количество жертв COVID-19 «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.
Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
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