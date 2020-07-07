Глава ВОЗ фразой «мы явно не достигли пика» описал ситуацию с пандемией

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только за прошедшие выходные зарегистрировала более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил во время пресс-брифинга.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — отметил он.

При этом по его словам, количество жертв COVID-19 «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Материал дополняется.