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Alphabet $1 420 (+20,82%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины написал письмо руководителям евроатлантических структур с просьбой расширить санкции против России. Поводом он назвал «незаконную паспортизацию»
Павел Климкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В письме, которое глава МИД Украины Павел Климкин направил в ЕС, НАТО, G-7 и «странам-партнерам», глава МИД Украины официально призвал расширить санкции против России «за счет включения в него паспортного кейса», сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.

По ее словам, в Киеве «рассчитывает на четкую и последовательную поддержку позиции Украины». В частности, надеются на то, что выдаваемые гражданам Украины по упрощенной процедуре российские паспорта признаваться не будут, а экономические и персональные санкции будут расширены.

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Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью «Би-би-си» заявил, что не исключает введения новых ограничений в отношении России из-за выдачи паспортов жителям Донбасса. «Пока никаких решений по этому вопросу не принято», — добавил он.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После этого на территории ДНР и ЛНР начался прием заявлений на получение российских паспортов.

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Кремль ответил на слова Гройсмана о российских паспортах для Донбасса


Решение Кремля вызвало недовольство в Киеве. Глава правительства Владимир Гройсман назвал действия России гибридными, паспорта — фейковыми и призвал другие государства не признавать их при попытки пересечения границы третьих стран. Он подчеркнул, что украинский паспорт «является символом свободы и демократии».

О необходимости противодействовать выдаче российских паспортов жителям Донбасса заявлял также избранный президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал «показать несколько ходов» в ответ на действия Кремля.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Павел Климкин, Украина
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