Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины написал письмо руководителям евроатлантических структур с просьбой расширить санкции против России. Поводом он назвал «незаконную паспортизацию»

Павел Климкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В письме, которое глава МИД Украины Павел Климкин направил в ЕС, НАТО, G-7 и «странам-партнерам», глава МИД Украины официально призвал расширить санкции против России «за счет включения в него паспортного кейса», сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.

По ее словам, в Киеве «рассчитывает на четкую и последовательную поддержку позиции Украины». В частности, надеются на то, что выдаваемые гражданам Украины по упрощенной процедуре российские паспорта признаваться не будут, а экономические и персональные санкции будут расширены.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью «Би-би-си» заявил, что не исключает введения новых ограничений в отношении России из-за выдачи паспортов жителям Донбасса. «Пока никаких решений по этому вопросу не принято», — добавил он.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После этого на территории ДНР и ЛНР начался прием заявлений на получение российских паспортов.