МВД заявило о тысячах заявлений от жителей Донбасса о гражданстве России

МВД заявило о тысячах заявлений от жителей Донбасса о гражданстве России

После апрельского указа президента Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР Министерство внутренних дел приняло несколько тысяч соответствующих заявлений с Донбасса. Об этом говорится на сайте МВД.

В сообщении ведомства отмечается, что в Ростовской области были развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о гражданстве. МВД пообещало рассматривать заявления «в кратчайшие сроки» до трех месяцев.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24» уточнил, что с 2014 года гражданами России стали более 14 тыс. жителей Донбасса. По его словам, 9,5 тыс. из них переселились в Россию.

Путин объяснял подписание указа гуманитарными вопросами и отказался считать принятие документа желанием Москвы «создавать проблемы» Киеву. Украина резко осудила действия российского президента и признала российские паспорта у жителей Донбасса незаконными. Президент Владимир Зеленский в день инаугурации просил приехавших представителей администрации США усилить санкции против России из-за «агрессии» на Донбассе.