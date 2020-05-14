Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре отметили, что рассматривают вариант, при котором сдавать ЕГЭ начнут с 19 июня. Ранее основной период экзаменов перенесли с 25 мая на 8 июня. Позже власти решили еще раз отложить ЕГЭ, но новую дату не называли

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для получения аттестатов об окончании школы выпускникам не нужно будет сдавать экзамены ОГЭ (для выпускников 9-х классов) и ЕГЭ. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора, поступившем в РБК.

Аттестаты будут выдавать на основе школьных оценок. ОГЭ в 2020 году проводить вообще не будут, а ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена требуются для поступления в вуз, уточняет ведомство. В связи с пандемией коронавируса ЕГЭ перенесут.

Сейчас власти рассматривают варианты, при которых экзамены начнут проводить с 19 июня и позднее.

«Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», — говорится в сообщении.