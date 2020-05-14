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Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре отметили, что рассматривают вариант, при котором сдавать ЕГЭ начнут с 19 июня. Ранее основной период экзаменов перенесли с 25 мая на 8 июня. Позже власти решили еще раз отложить ЕГЭ, но новую дату не называли
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для получения аттестатов об окончании школы выпускникам не нужно будет сдавать экзамены ОГЭ (для выпускников 9-х классов) и ЕГЭ. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора, поступившем в РБК.

Аттестаты будут выдавать на основе школьных оценок. ОГЭ в 2020 году проводить вообще не будут, а ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена требуются для поступления в вуз, уточняет ведомство. В связи с пандемией коронавируса ЕГЭ перенесут.

Сейчас власти рассматривают варианты, при которых экзамены начнут проводить с 19 июня и позднее.

«Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», — говорится в сообщении.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ведомстве отметили, что возможность сдать экзамены, которые нужны для поступления в вуз, будет у всех выпускников. Список требуемых экзаменов там посоветовали смотреть на сайтах самих вузов.

ЕГЭ будут проводить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: перед экзаменами продезинфицируют аудитории, а у всех участников и организаторов на входе в помещения будут проверять температуру. Рассаживать абитуриентов будут на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. «Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — добавили в Рособрнадзоре.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В апреле первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ в этом году из-за коронавируса. Эксперты предостерегали от такого решения, а власти допускали перенос экзаменов на более поздние сроки (в марте начало основного периода ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня). Глава Минздрава Михаил Мурашко указывал, что в вопросе проведения экзаменов нельзя ориентироваться на июнь. По его словам, они, возможно, начнутся в августе-сентябре. В итоге Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок, но новую дату пока не назвало.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Егор Губернаторов, Гаяна Демурина
Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, коронавирус
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