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В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом депутат сообщил «РИА Новости».

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал», — сказал Смолин.

Он отметил, что заместители российского премьера могут вернуться к рассмотрению этого вопроса в зависимости от развития ситуации. Он отметил, что Мишустиным было дано поручение о проработке вопроса повышения базового оклада учителей до 70% от средней зарплаты в регионе. Парламентарий отметил, что данный вопрос был обозначен в постановлении Госдумы в июле 2019 года.

Смолин также добавил, что Мишустин намерен встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов для обсуждения проблем их занятости.

Рособрнадзор заявил об отсутствии планов переносить основной этап ЕГЭ
Общество

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о переносе дат досрочной сдачи ЕГЭ-2020, объяснив это угрозой COVID-19.

В конце месяца Минпросвещения приняло решение перенести основной этап проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).

6 апреля Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ в текущем году. Согласно проекту приказа о переносе дат, начало экзаменационного периода планируется перенести с конца мая на середину июня.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Госдума, ЕГЭ, коронавирус
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Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ
Общество
В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса
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