Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ по двум причинам

По мнению Владимира Мау, Единый государственный экзамен заменить сейчас не чем, никакие другие способы тестирования не дадут столь же объективного результата

Владимир Мау (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В современных условиях было бы неправильно и недальновидно отказаться от Единого государственного экзамена, заявил РБК ректор РАНХиГС Владимир Мау.

«Чем его заменить? Экзамены в школе, тем более в стрессовой ситуации, не дадут объективного результата. Вступительные экзамены в вузах также не являются эффективным выходом из положения», — считает он.

Первой причиной, по которой не следует заменять ЕГЭ вступительными экзаменами в вузы, Мау назвал возможность подавать документы в несколько учебных заведений одновременно. «А ведь это большое преимущество ЕГЭ, которое его критики почему-то всегда забывают», — отметил ректор РАНХиГС.

Вторая причина — это снижение доверия к процессу поступления в вуз после отмены ЕГЭ. «Это создаст новый стресс для родителей и абитуриентов, на протяжении достаточно длительного времени готовившихся к ЕГЭ. Можно предположить, что родители начнут срочно искать репетиторов, а точнее, людей, близких к вузам, которые они выбрали для поступления. Все это снизит уровень общественного доверия в столь чувствительной для всех сфере, как поступление в университет», — отметил Мау.