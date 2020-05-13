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Пандемия коронавируса ,  
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Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ по двум причинам

По мнению Владимира Мау, Единый государственный экзамен заменить сейчас не чем, никакие другие способы тестирования не дадут столь же объективного результата
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В современных условиях было бы неправильно и недальновидно отказаться от Единого государственного экзамена, заявил РБК ректор РАНХиГС Владимир Мау.

«Чем его заменить? Экзамены в школе, тем более в стрессовой ситуации, не дадут объективного результата. Вступительные экзамены в вузах также не являются эффективным выходом из положения», — считает он.

Первой причиной, по которой не следует заменять ЕГЭ вступительными экзаменами в вузы, Мау назвал возможность подавать документы в несколько учебных заведений одновременно. «А ведь это большое преимущество ЕГЭ, которое его критики почему-то всегда забывают», — отметил ректор РАНХиГС.

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Вторая причина — это снижение доверия к процессу поступления в вуз после отмены ЕГЭ. «Это создаст новый стресс для родителей и абитуриентов, на протяжении достаточно длительного времени готовившихся к ЕГЭ. Можно предположить, что родители начнут срочно искать репетиторов, а точнее, людей, близких к вузам, которые они выбрали для поступления. Все это снизит уровень общественного доверия в столь чувствительной для всех сфере, как поступление в университет», — отметил Мау.

«Уверен, что необходимо сохранить ЕГЭ, несмотря на все сложности этого года. И даже если из-за более позднего проведения экзамена придется сдвинуть начало учебного года на первом курсе — это будет проще, чем ломать показавшую свою эффективность систему», — резюмировал он.

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Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В связи с пандемией коронавируса российские власти еще не приняли окончательного решения о судьбе Единого госэкзамена в этом году. В начале мая появилась информация, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ и начало учебного года могут быть сдвинуты. Комментируя эту информацию, в Минпросвещения сообщили РБК, что «обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества и в случае принятия тех или иных решений они будут прежде всего направлены на защиту здоровья граждан и зависеть от эпидемиологической ситуации в стране».

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10 мая заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. По его словам, в качестве одной из мер власти решили применить способ зигзагообразной рассадки школьников на большом расстоянии друг от друга во время проведения экзамена. Кроме того, предлагается перед началом ЕГЭ всем сдающим измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Комментируя предложение провести ЕГЭ только для поступающих в вузы, замминистра отметил, что этот экзамен в целом нужен только выпускникам, а тем, кто собирается продолжить обучение в колледжах, ЕГЭ не требуется.

Глушко также допустил, что в 2020 году будет отменен ОГЭ. Он уточнил, что такое развитие событий возможно, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: ЕГЭ, РАНХиГС, отмена
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