Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август—сентябрь
В вопросе сроков проведения ЕГЭ нельзя ориентироваться на июнь из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август—сентябрь», — отметил министр.
Ранее о возможном переносе ЕГЭ на середину июля или начало августа со ссылкой на источник в правительстве сообщил «Интерфакс». По словам собеседника агентства, в этом случае учебный год может начаться 1 октября.
В Минпросвещения сообщили РБК, что перенос ЕГЭ обсуждается с привлечением экспертов, решения, прежде всего, будут приниматься для защиты граждан и будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Там напомнили, что глава ведомства Сергей Кравцов не исключал переноса ЕГЭ и на более поздние сроки.