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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август—сентябрь

Ранее СМИ сообщили, что власти могут перенести ЕГЭ на конец июля — начало августа. С таким предложением также обратилась ассоциация вузов, куда входят ВШЭ, МИФИ и другие. В конце марта начало основного периода перенесли на 8 июня
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В вопросе сроков проведения ЕГЭ нельзя ориентироваться на июнь из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август—сентябрь», — отметил министр.

СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ на август
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее о возможном переносе ЕГЭ на середину июля или начало августа со ссылкой на источник в правительстве сообщил «Интерфакс». По словам собеседника агентства, в этом случае учебный год может начаться 1 октября.

В Минпросвещения сообщили РБК, что перенос ЕГЭ обсуждается с привлечением экспертов, решения, прежде всего, будут приниматься для защиты граждан и будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Там напомнили, что глава ведомства Сергей Кравцов не исключал переноса ЕГЭ и на более поздние сроки.

В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в компьютерный формат
Общество
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Ассоциация «Глобальные университеты» под председательством ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова (в нее не входят МГУ и СПбГУ) также предложила перенести Единый государственный экзамен на конец июля — начало августа и только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. В ассоциации считают, что школьные аттестаты в 2020 году нужно выдать без проведения ЕГЭ на основе итоговых оценок. Прием документов ассоциация предлагает провести с 15 августа по 1 сентября по традиционной процедуре полностью в дистанционном режиме.

РБК направил запросы в Министерство образования и науки, а также в Министерство просвещения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В конце марта из-за коронавируса начало основного периода ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня. Сдача ОГЭ для учащихся девятых классов также должна начаться позже — 9 июня.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: ЕГЭ, коронавирус, Минздрав
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