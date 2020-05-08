Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август—сентябрь

Ранее СМИ сообщили, что власти могут перенести ЕГЭ на конец июля — начало августа. С таким предложением также обратилась ассоциация вузов, куда входят ВШЭ, МИФИ и другие. В конце марта начало основного периода перенесли на 8 июня

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В вопросе сроков проведения ЕГЭ нельзя ориентироваться на июнь из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август—сентябрь», — отметил министр.

Ранее о возможном переносе ЕГЭ на середину июля или начало августа со ссылкой на источник в правительстве сообщил «Интерфакс». По словам собеседника агентства, в этом случае учебный год может начаться 1 октября.

В Минпросвещения сообщили РБК, что перенос ЕГЭ обсуждается с привлечением экспертов, решения, прежде всего, будут приниматься для защиты граждан и будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Там напомнили, что глава ведомства Сергей Кравцов не исключал переноса ЕГЭ и на более поздние сроки.