Картаполов заявил о «вое пропиндосской шушеры» из-за закона о повестках

Реакция «оппозиционных и полуоппозиционных» ресурсов на закон об электронных повестках подтвердила, что депутаты «попали в яблочко», заявил Картаполов. Он пообещал передовую систему мобилизационного развертывания в России

Андрей Картаполов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

После принятия закона об электронных повестках и реестре военнообязанных в соцсетях «раздухарилась вся пропиндосская шушера», это значит, что депутаты «попали в яблочко», заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире «60 минут» на «России 1».

«Я сегодня внимательно просматривал телеграм-каналы, другие источники и, откровенно вам скажу, порадовался. Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера», — сказал депутат.

По его мнению, это означает, что российские законодатели «попали не просто в яблочко, а попали в центр нолика цифры 10 вот в этом самом яблочке». Картаполов считает, что для оппозиции было бы удобно, если российская система мобилизационного развертывания продолжала оставаться «на уровне середины прошлого века».

«Нет, не будет этого. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире. И мы все, что необходимо, для этого сделали», — заключил депутат. Он добавил, что с обычными гражданами власти продолжат вести диалог и объяснять суть изменений.

Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках накануне, а 12 апреля его одобрил Совфед. Изменения в законодательство внесли через поправки к старому законопроекту, внесенному в Думу еще в начале 2018 года. Им планировалось менять правила оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат в рамках призыва в армию.

Картаполов отмечал, что новый закон «не только более либеральный по отношению к прежней системе воинского учета, но он еще и базируется на ответственности и сознательности каждого гражданина». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание, что документ вызвал в интернете большое число «бурных» комментариев и «нездоровые ажиотажные высказывания» из-за недоработки со стороны законодателей по его разъяслению. Среди претензий к закону она назвала то, что «он спонтанный, срочно принятый». Однако Матвиенко считает, что это не так: в законе давно назрела потребность, а военкоматы оставались одной из немногих структур, до сих пор не охваченных цифровизацией.



