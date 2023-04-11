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Картаполов объяснил схему работы электронных повесток и запретов на выезд

Андрей Картаполов объяснил, когда начнут действовать ограничения для уклонистов
Ограничения для военнообязанных, не получивших повестку и неявившихся, введут не сразу, а только если они не придут и в следующий призыв, пояснил Картаполов. Пока электронные повестки будут использоваться вместе с традиционными

Картаполов объяснил схему работы электронных повесток и запретов на выезд
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК заявил, что электронная повестка пока будет дублировать остальные виды оповещения, а также рассказал, в какой момент против военнообязанного начнут вводить обеспечительные меры.

Электронная повестка дублирует основные способы оповещения. «Она является самостоятельным видом уведомления, но будет пока применяться только в комплексе с традиционными способами оповещения», — пояснил Картаполов. В ответ на уточняющий вопрос, сколько еще она будет применяться только вместе с остальными видами оповещений, депутат сказал, что сроки установит правительство, как только закон будет подписан.

Электронные повестки будут приходить через личный кабинет на портале госуслуг тем военнообязанным, кто там зарегистрирован, уточнил Картаполов. Если у военнообязанного нет аккаунта на «Госуслугах», то ему передадут повестку традиционными способами, подтвердил депутат. Каждый гражданин, получивший повестку, будет обязан прийти в военкомат и уточнить «что, как», пояснил он.

Комментируя ограничения в случае неявки призывника в течение 20 дней, Картаполов уточнил, что «20 дней — это уже такой завершающий этап, сначала будет чуть по-другому».

Если по каким-то причинам (например, отъезд или вахтовая работа) в текущий призыв человек не смог получить повестку ни лично, ни по почте, то по возвращении он увидит заказное письмо, придет на почту и «ознакомится». «И вот только в следующий призыв он обязан в течение двух недель — я подчеркиваю, в следующий призыв, не в эту призывную кампанию, а в ту, которая начнется осенью или весной, — прийти в военный комиссариат. <...> И вот эти обеспечительные меры тоже начнут действовать со следующего призыва», — рассказал депутат.

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Если военнообязанный не явится и в следующий призыв, то ему направляется предупреждение, что против него введены ограничительные меры, в том числе ограничение на выезд. «Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд», — пояснил депутат. Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришел в военкомат, то будут задействованы другие меры.

Действие уголовной статьи включается, если военнообязанный является «злостным уклонистом», «когда уже ничего не возымело действия»: если он не явился и в течение 20 дней, и вообще не пришел, заявил депутат.

В случае получения повестки постоянно проживающим за рубежом военнообязанным — он может в электронном виде направить в военкомат документы, добавил Картаполов. «Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то все отпуска проводят в России, если даже они долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — сказал депутат. По его словам, если человек подлежит призыву, то ему стоит оформить отпуск на год, отдать долг родине и вернуться обратно за границу.

«Этот законопроект не только более либеральный по отношению к прежней системе воинского учета, но он еще и базируется на ответственности и сознательности каждого гражданина. Ведь служба в вооруженных силах — это священный долг и почетная обязанность, поэтому как-то уклоняться от этого даже звучит нонсенсом», — подчеркнул депутат.

Поправки в законодательство, которые вводят возможность оповещения призывников в электронном виде и единый реестр военнообязанных, Госдума приняла 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях.

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Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова, Анна Заброда
Андрей Картаполов призыв срочники Армия

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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