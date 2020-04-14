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Пандемия коронавируса ,  
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Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Ведомство пояснило, что зарплату обязаны начислять и в случае отпуска, простоя, а также временного изменения режима труда. Снизить зарплату работнику организация может только по обоюдному согласию сторон
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд. По окончании первой нерабочей недели президент Владимир Путин продлил этот период до 30 апреля с сохранением заработной платы.

«Работнику может не выплачиваться зарплата, если речь идет о временной нетрудоспособности, отстранении от работы по вине работника либо о длительном прогуле», — поясняет Роструд. Если речь идет об изменении режима труда, отпуске или простое, «вознаграждение в том или ином размере выплачивается».

Размер сохраненной зарплаты должен соответствовать сумме, которую сотрудник предприятия мог бы получить, полностью отработав указанные дни (норму рабочего времени при повременной оплате и норму труда при сдельной оплате). Организация может сократить зарплату работника предприятия, но по обоюдному согласию сторон.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Кроме того, работодатель не может отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни, если тот не одобрил такого решения. В некоторых случаях руководство организаций должно предоставить отпуск по просьбе самих работников. Они также могут отказаться, если работодатель предлагает им перенести оплачиваемый отпуск на период нерабочих дней. Если же они совпадают по срокам, отпуск продлевать не будут.

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До 30 апреля уволить неработающих сотрудников предприятий можно только по личной инициативе, обоюдному соглашению сторон либо в связи с окончанием действия срочного договора. При переводе сотрудников на удаленную работу работодатель должен прикрепить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать соответствующий приказ, с которым необходимо ознакомить каждого сотрудника, получив его согласие.

До 30 апреля работают объекты системы жизнеобеспечения (банки, продуктовые магазины, аптеки), а также органы власти и транспорт. Кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны и другие общественные места закрыты. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в марте предупреждал, что на фоне экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, многие москвичи могут лишиться работы. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин накануне заявил, что число безработных в России может увеличиться с 2,5 млн до 8 млн.

Путин подписал указ, согласно которому все, кто потерял работу из-за вируса, будут получать пособие, увеличенное до уровня МРОТ (12 130 руб.). Выплаты начислят с апреля по июнь. Кроме того, в Москве и Подмосковье безработные также будут получать выплаты в размере 19,5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

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Премьер-министр Михаил Мишустин также пообещал, что организации, которые увольняют сотрудников в связи с коронавирусом или задерживают им заплату, проверят трудовая инспекция, ФНС и прокуратура. Согласно опросу ЦСР «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года», почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, несмотря на то что им нельзя применять такие меры.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, работа, Роструд
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