Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Ведомство пояснило, что зарплату обязаны начислять и в случае отпуска, простоя, а также временного изменения режима труда. Снизить зарплату работнику организация может только по обоюдному согласию сторон

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд. По окончании первой нерабочей недели президент Владимир Путин продлил этот период до 30 апреля с сохранением заработной платы.

«Работнику может не выплачиваться зарплата, если речь идет о временной нетрудоспособности, отстранении от работы по вине работника либо о длительном прогуле», — поясняет Роструд. Если речь идет об изменении режима труда, отпуске или простое, «вознаграждение в том или ином размере выплачивается».

Размер сохраненной зарплаты должен соответствовать сумме, которую сотрудник предприятия мог бы получить, полностью отработав указанные дни (норму рабочего времени при повременной оплате и норму труда при сдельной оплате). Организация может сократить зарплату работника предприятия, но по обоюдному согласию сторон.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Кроме того, работодатель не может отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни, если тот не одобрил такого решения. В некоторых случаях руководство организаций должно предоставить отпуск по просьбе самих работников. Они также могут отказаться, если работодатель предлагает им перенести оплачиваемый отпуск на период нерабочих дней. Если же они совпадают по срокам, отпуск продлевать не будут.