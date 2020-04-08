Путин назвал размер пособия по безработице с апреля по июнь

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице с апреля по июнь в размере МРОТ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов федерации. Трансляцию ведет РБК.

«Предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице <...> в размере МРОТ — 12 тыс. 130 руб.», — сказал президент.

Путин также распорядился, чтобы россияне смогли оформить пособие «максимально просто», «в дистанционном порядке».

Глава государства также заявил, что власти в первую очередь будут оказывать помощь тем компаниям, которые сохраняют занятость своих сотрудников.