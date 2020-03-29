Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы. Об этом говорится в заявлении мэра столицы Сергея Собянина в связи с введением ограничительных мер в Москве.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки», — говорится в заявлении.

В соответствии с распоряжением Собянина, в столице будет введена региональная компенсационная выплата безработным. Вместе с ней размер пособия по безработице составит 19,5 тыс. руб. в месяц. Выплата будет назначена автоматически.

Аналогичную компенсационную выплату безработным вводят и власти Подмосковья. Ее размер составит 15 тыс. руб.