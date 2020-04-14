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Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов

Московские власти пообещали отключать от агрегаторов водителей такси, которые не проверяют наличие пропуска у пассажиров и совпадает ли указанный в пропуске маршрут с заказом
Фото: Global Look Press

Водителей столичных такси, которые пренебрегают обязанностью проверять наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве будут отключать от агрегаторов. Об этом заявили в Департаменте транспорта столичной мэрии, пишет «Интерфакс».

«С завтрашнего дня у всех пассажиров такси будут проверять пропуска. Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, пассажиру откажут в поездке. Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — сообщил собеседник агентства в департаменте.

О механизме отключения от агрегаторов информация не поступала, но в департаменте уточнили, что проверять соблюдение правил будут полицейские, которые проведут выборочные проверки такси.

О том, что таксистов в Москве обяжут с 15 апреля проверять наличие специального пропуска у своих пассажиров руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил 11 апреля. «Если у пассажира нет такого цифрового кода, то они его не повезут», — заверил Немерюк.

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Систему выдачи пропусков для поездок по Москве столичные власти ввели в действие в понедельник, 13 апреля. За первые сутки, по сообщениям оперативного штаба, власти отказали в оформлении более 900 тыс. заявок на цифровые пропуска из-за неверных сведений, поданных заявителями. Всего за сутки с начала открытия регистрации мэрия выдала 3,2 млн цифровых пропусков.

Тем, кто пытается получить пропуск, используя некорректную информацию, будет грозить наказание, предупредил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. «В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — сказал он.

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Как объяснял начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, введенная в Москве пропускная система интегрирована в подмосковную. Поэтому пропуск, полученный в области, будет действовать в столице и наоборот. Он также уточнил, что столичные власти не планируют запрещать выезд из Москвы в другие регионы, поскольку такое решение может быть принято только на федеральном уровне, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

За выходные дни 11 — 12 апреля столичные полицейские выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. «Порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», — уточнил Данчиков.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, такси, мэрия Москвы
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