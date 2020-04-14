Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов

Московские власти пообещали отключать от агрегаторов водителей такси, которые не проверяют наличие пропуска у пассажиров и совпадает ли указанный в пропуске маршрут с заказом

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Водителей столичных такси, которые пренебрегают обязанностью проверять наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве будут отключать от агрегаторов. Об этом заявили в Департаменте транспорта столичной мэрии, пишет «Интерфакс».

«С завтрашнего дня у всех пассажиров такси будут проверять пропуска. Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, пассажиру откажут в поездке. Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — сообщил собеседник агентства в департаменте.

О механизме отключения от агрегаторов информация не поступала, но в департаменте уточнили, что проверять соблюдение правил будут полицейские, которые проведут выборочные проверки такси.

О том, что таксистов в Москве обяжут с 15 апреля проверять наличие специального пропуска у своих пассажиров руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил 11 апреля. «Если у пассажира нет такого цифрового кода, то они его не повезут», — заверил Немерюк.