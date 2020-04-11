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Власти Москвы попросили агрегаторы такси снизить комиссию для водителей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы предложили столичным агрегаторам такси снизить комиссию для водителей из-за упавшего спроса, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Дороги свободны, поездки стали быстрее, а значит, и дешевле — все это привело к серьезному падению доходов водителей. Обратились к агрегаторам с просьбой снизить комиссию и поддержать отрасль», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта обратился с таким предложением к сервисам «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, «ВЕЗЁТ» и In Driver.

Представитель службы «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что сервис продолжает работу, но не прокомментировал вопрос о комиссии. Он отметил, что таксисты компании развозят врачей и помогают с доставкой продуктов.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин приостановил каршеринг и ограничил работу такси в городе с 13 по 19 апреля. Власти столицы также объявили о поэтапном введении с 13 апреля спецпропусков. Выходить без разрешения из дома по-прежнему можно в случаях крайней необходимости, например, для выноса мусора, похода за продуктами или выгула питомца на расстоянии до 100 м от места проживания.

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Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания продолжит обслуживать клиентов, чье передвижения по Москве не ограничивает введение пропусков. Он не смог объяснить, как именно сервис будет определять таких пользователей. Источник РБК в одном из агрегаторов такси пояснил, что в указе Собянина не говорится об обязанности сервисов проверять правомерность передвижения граждан на такси.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, новости РБК, «Яндекс.Такси», департамент транспорта Москвы
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