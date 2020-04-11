Власти Москвы попросили агрегаторы такси снизить комиссию для водителей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы предложили столичным агрегаторам такси снизить комиссию для водителей из-за упавшего спроса, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Дороги свободны, поездки стали быстрее, а значит, и дешевле — все это привело к серьезному падению доходов водителей. Обратились к агрегаторам с просьбой снизить комиссию и поддержать отрасль», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта обратился с таким предложением к сервисам «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, «ВЕЗЁТ» и In Driver.

Представитель службы «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что сервис продолжает работу, но не прокомментировал вопрос о комиссии. Он отметил, что таксисты компании развозят врачей и помогают с доставкой продуктов.