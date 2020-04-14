Власти Москвы не станут запрещать поездки в другие регионы

Столичные власти не планируют запрещать выезд из Москвы в другие регионы. Об этом телеканалу «Россия 1» сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать», — заявил Данчиков на вопрос о возможном запрете.

Он напомнил, что решение о запрете выезда в другие регионы может быть принято только на федеральном уровне, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Министр отметил, что введенная в Москве пропускная система интегрирована в подмосковную. Поэтому пропуск, полученный в области, будет действовать в столице и наоборот.