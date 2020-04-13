В Москве за выходные оштрафовали 5 тыс. человек за нарушение самоизоляции

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие выходные столичные полицейские выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков.

«Порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», — заявил он (цитата «РИА Новости»).

По его словам, эту статистику городским властям представили в МВД.

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