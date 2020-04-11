Московских таксистов обяжут проверять спецпропуски у пассажиров

Водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверить наличие специального пропуска у своих пассажиров. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет «РИА Новости».

По его словам, таксисты начнут проверять наличие цифрового кода для поездки с 15 апреля. «Если у пассажира нет такого цифрового кода, то они его не повезут», — рассказал Немерюк.

При этом он отметил, что сами таксисты так же получат свой пропуск, поскольку трудятся в работающей во время эпидемии организации.

О введении режима спецпропусков власти Москвы и Подмосковья сообщили 10 апреля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, подобная мера вызвана необходимостью защитить жизни и здоровье граждан. Введению пропускного режима также поспособствовали частые нарушения самоизоляции москвичами.