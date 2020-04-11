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Пандемия коронавируса ,  
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Московских таксистов обяжут проверять спецпропуски у пассажиров

Водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверить наличие специального пропуска у своих пассажиров. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет «РИА Новости».

По его словам, таксисты начнут проверять наличие цифрового кода для поездки с 15 апреля. «Если у пассажира нет такого цифрового кода, то они его не повезут», — рассказал Немерюк.

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
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При этом он отметил, что сами таксисты так же получат свой пропуск, поскольку трудятся в работающей во время эпидемии организации.

О введении режима спецпропусков власти Москвы и Подмосковья сообщили 10 апреля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, подобная мера вызвана необходимостью защитить жизни и здоровье граждан. Введению пропускного режима также поспособствовали частые нарушения самоизоляции москвичами.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Оформление пропусков начнут с 13 апреля, с 15 апреля они станут обязательными. Пропуск будет необходим для поездок на работу на любом виде транспорта (в том числе, личном), посещения медицинских учреждений или в иных целях (поездок в магазин или на дачу).

Пропуск можно будет оформить бесплатно на сайте московской мэрии, позвонив по телефону или отправив СМС-сообщение. Если москвич собирается передвигаться на собственном автомобиле, ему необходимо будет указать госномер в заявке. Пассажиры общественного транспорта будут указывать номер карт «Тройка» или «Стрелка».

После оформления пропуска, граждане получат QR-код и код из 16 символов. Его нужно будет распечатать или сохранить в телефоне и всегда иметь при себе вместе с паспортом.

Теги: коронавирус, такси, Москва, пропуск
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