Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине

Что делать работающим родителям школьников, отправленных на домашнее обучение

Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.

По словам руководителя практики трудового права коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксении Михайличенко в контексте трудового законодательства нет понятия «непреодолимая сила», которое позволило бы сотруднику не выйти на работу без последующих санкций со стороны работодателя.

«Невыход на работу не является прогулом, если работник не является по уважительной причине. Но карантин у ребенка школьника не является уважительной причиной... Если работодатель уволит сотрудника из-за карантина, то суд признает такое увольнение законным. Здесь имеет смысл договориться с работодателем об отпуске», — считает юрист.

«Сейчас Трудовой кодекс у нас не предусматривает того, чтобы работодатель разрешил сотруднику сидеть дома, например, в связи с тем, что школа закрыта... Пока у нас нет инструмента, чтобы работник мог без последствий прийти к работодателю, сообщить, что его ребенок не ходит в школу в связи с коронавирусом и что с завтрашнего дня он не выйдет на работу», — считает руководитель практики трудового права Bryan Cave Leighton Paisner Russia Надежда Илюшина.

Исходя из указа обязанности сидеть школьникам дома нет, указывает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов, поэтому если родитель решил не пускать ребенка в школу, то это его волеизъявление. «У работника не предусмотрена возможность не выйти на работу, пользуясь этим приказом. Выходом из ситуации будет отпуск за свой счет, в противном случае невыход будет считаться за прогул», считает юрист.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что для разрешения потенциального спора между работником и работодателем следует привлечь Трудовую инспекцию. «В таком случае инспекция может выступить посредником в решении потенциального спора, тогда у работодателя будет меньше возможности злоупотреблять своими правами. Но Трудовой кодекс в любом случае стоит выше чем указ мэра Москвы», — добавил он.

Подорожают ли няни

По словам сооснователя сервиса Bbsit Елизаветы Савельевой, введение свободного посещения в государственных школах и каникулы в частных могут повлиять на спрос на нянь, если одновременно подобные меры не будут введены в других организациях. «Тогда родителям просто не с кем будет оставить детей, соответственно, придется рассматривать варианты нянь или бебиситтеров. Но так как многие крупные организации также переходят на работу из дома, все-таки полагаю, что спрос на нянь повысится не очень сильно», — говорит Савельева. Сервис не планирует повышать цены в случае роста спроса. В дни обычных школьных каникул в Bbsit не наблюдают всплеск на свои услуги, объясняя это тем, что родители, как правило, планируют совместный досуг на этот период или обращаются за помощью к бабушкам.

Руководитель PR-службы сервиса YouDo Ольга Чернявская отмечает рост спрос на услуги нянь за последние несколько недель, связанный с режимом повышенной готовности в Москве. В YouDo ожидают увеличение цен на услуги нянь из-за введения свободного посещения в школах. «В целом в последнее время мы видим повышенный спрос на услуги, связанные с доставкой, заказом на дом — например, продуктов, выноса мусора, клининга», — рассказала Чернявская.

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