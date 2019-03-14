Брилева исключили из состава совета решением министра обороны от 28 января. В конце прошлого года стало известно, что у телеведущего есть подданство Великобритании. В Кремле отмечали, что Брилев «ничего не нарушал»

Сергей Брилев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Телеведущего и замдиректора ВГТРК Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны России. Об этом говорится в уведомлении министерства в ответ на запрос Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, ответ опубликован в Twitter оппозиционера.

На первое обращение ФБК в Минобороны ответили, что не собираются исключать Брилева из состава совета и «подождут, пока истекут его полномочия». Позднее в ФБК пришло официальное уведомление от министерства о том, что Брилев исключен из общественного совета Минобороны.

«В соответствии с решением министра обороны России от 28 января 2019 года Брилев Сергей Борисович исключен из состава общественного совета», — указывается в уведомлении. «На официальном сайте Министерства обороны России внесены соответствующие изменения в список членов общественного совета», — подчеркивается в документе.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Брилев заявил, что его не уведомляли об исключении из совета. «Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — сказал он. ​

На сайте совета фамилия Брилева отсутствует в перечне его участников.