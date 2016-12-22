ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,57 65,67 EUR Нал. 76,62 74,62 USD Бирж. 66,58 -0,37 EUR Бирж. 75,58 -0,15 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3908,60 -282,96 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25783,29 +1,02% Nasdaq 7420,13 +1,24%
Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне
Лента новостей
Корабль «Союз» с экипажем пристыковался к МКС 21:28, Технологии и медиа СМИ узнали причину «исчезновения» задержанных украинских катеров 21:22, Политика Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным 21:15, Политика Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа 21:09, Политика В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб. 21:04, Общество На Московской бирже открыли торги иеной 20:47, Экономика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 20:46, РБК и Mastercard Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель 20:46, Экономика Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне 20:38, Общество Нефтяные качели: почему цены на нефть выросли на 5%, а потом упали 20:37, Экономика ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб. 20:33, Финансы Кремль назвал причину риска «тотальной дестабилизации» в Сирии 20:17, Политика В Эстонии предложили прервать ратификацию договора о границе с Россией 20:10, Политика Зачем главе МИ-6 понадобились новые шпионы 20:09, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 20:05, РБК и Barilla В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений 19:58, Политика Умер писатель Андрей Битов 19:54, Общество Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи 19:42, Политика Власти Москвы организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя 19:40, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 19:35, РБК, Jardin и Greenfield Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Зенит». Онлайн 19:30, Спорт Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках 19:27, Финансы В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет 19:21, Общество «Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму 19:20, Бизнес Правозащитники сообщили о задержании россиян за акцию в Минске 19:19, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 19:04, РБК и Toyo ФСБ пресекла деятельность подпольного оружейного цеха под Иваново 19:01, Общество СК проверит информацию о сайте по аренде детей 18:57, Общество
Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне
Общество, 20:38
0
Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне
Пресс-секретарь президента признал, что наличие у ведущего «России 1» британского паспорта может нарушать положение о совете при Минобороны. Ранее Песков говорил, что на Брилева не распространяются никакие ограничения
Сергей Брилев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Телеведущий Сергей Брилев может быть вынужден покинуть Общественный совет при Министерстве обороны, если в ведомстве признают, что он нарушил положение о его работе. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Вопрос о нарушении норм об общественном совете был поднят в связи с наличием у Брилева британского подданства. «Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да. Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах», — заявил Песков, добавив, однако, что решение должно быть принято конкретным министром.

О том, что телеведущий «России 1» Сергей Брилев, входящий в Общественный совет при Минобороны, и его супруга обладают паспортами Великобритании, на основании расследования ФБК сообщил политик Алексей Навальный в конце ноября. ФБК основывался на информации из публичных баз данных Великобритании. Так, в 2001 году Брилев и его супруга были зарегистрированы в качестве избирателей в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
Политика

Жена Брилева Ирина информацию о подданстве Великобритании опровергла. Однако позднее сам он в своем Facebook подтвердил, что является британским поданным. При этом Брилев отметил, что наличия второго паспорта никогда не скрывал. «Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — указывал он.

В Кремле ситуацию с гражданством Брилева уже комментировали: 28 ноября Дмитрий Песков заявлял, что «устроенная по этому вопросу шумиха непонятна». «Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны», — утверждал представитель Кремля. Он пояснил, что ведущий не является государственным служащим и на него не распространяются никакие ограничения.

В соответствии с положением об Общественном совете при Министерстве обороны эта структура обеспечивает взаимодействие между обществом и военным ведомством, а также осуществляет общественный контроль над работой Минобороны. Прямого запрета на работу иностранных граждан в работе общественного совета нет. Тем не менее в пункте 6 раздела III положения указывается: «Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Минобороны , Дмитрий Песков , Сергей Брилев
Главное
В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений Политика
Материалы по теме
Песков прокомментировал ситуацию с британским паспортом Брилева Политика
Ведущий Брилев рассказал о наличии у него британского паспорта Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter