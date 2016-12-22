Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне

Пресс-секретарь президента признал, что наличие у ведущего «России 1» британского паспорта может нарушать положение о совете при Минобороны. Ранее Песков говорил, что на Брилева не распространяются никакие ограничения

Сергей Брилев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Телеведущий Сергей Брилев может быть вынужден покинуть Общественный совет при Министерстве обороны, если в ведомстве признают, что он нарушил положение о его работе. Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Вопрос о нарушении норм об общественном совете был поднят в связи с наличием у Брилева британского подданства. «Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да. Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах», — заявил Песков, добавив, однако, что решение должно быть принято конкретным министром.

О том, что телеведущий «России 1» Сергей Брилев, входящий в Общественный совет при Минобороны, и его супруга обладают паспортами Великобритании, на основании расследования ФБК сообщил политик Алексей Навальный в конце ноября. ФБК основывался на информации из публичных баз данных Великобритании. Так, в 2001 году Брилев и его супруга были зарегистрированы в качестве избирателей в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Жена Брилева Ирина информацию о подданстве Великобритании опровергла. Однако позднее сам он в своем Facebook подтвердил, что является британским поданным. При этом Брилев отметил, что наличия второго паспорта никогда не скрывал. «Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — указывал он.

В Кремле ситуацию с гражданством Брилева уже комментировали: 28 ноября Дмитрий Песков заявлял, что «устроенная по этому вопросу шумиха непонятна». «Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны», — утверждал представитель Кремля. Он пояснил, что ведущий не является государственным служащим и на него не распространяются никакие ограничения.

В соответствии с положением об Общественном совете при Министерстве обороны эта структура обеспечивает взаимодействие между обществом и военным ведомством, а также осуществляет общественный контроль над работой Минобороны. Прямого запрета на работу иностранных граждан в работе общественного совета нет. Тем не менее в пункте 6 раздела III положения указывается: «Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации».