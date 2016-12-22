В Общественном совете при Минобороны сочли законным членство Брилева

Председатель Общественного совета при Минобороны Павел Гусев заявил РБК, что ведущий телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет право находиться в составе совета.

«История с гражданством пока никакого влияния не имеет. Там нарушения нет, указано, что членом Общественного совета является гражданин Российской Федерации. Брилев является гражданином Российской Федерации», — сказал он.

По словам Гусева, каких-либо уточнений по поводу того, может ли член совета иметь двойное гражданство, нет. Он добавил, что в компетенцию совета не входят кадровые вопросы. «Минобороны определяет состав совета, министр подписывает и утверждает состав совета», — пояснил Гусев.

22 ноября Фонд борьбы с Коррупцией Алексея Навального опубликовал материал, в котором сообщалось, что Брилев имеет британское гражданство, а его супруга Ирина владеет квартирой в Лондоне.

27 ноября сам Брилев заявил, что никогда не скрывал наличие у него британского паспорта и его работодателям об этом известно. Ведущий также добавил, что ограничения на обладание другим гражданством его не касаются, так как он не является госслужащим.

В Кремле заметили, что Брилев «ничего не нарушал». Однако позже, 3 декабря, на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что наличие у ведущего «России 1» британского паспорта может нарушать положение о совете при Минобороны.