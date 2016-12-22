В Общественном совете при Минобороны поспорили из-за гражданства Брилева

Зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин заявил, что подданному другого государства Сергею Брилеву нежелательно находиться в совете. Глава совета Павел Гусев считает, что Брилев имеет на это право

Сергей Брилев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин назвал «странным и нежелательным» наличие среди членов совета телеведущего Сергея Брилева, если он является подданным другого государства.

«За 11 лет, которые я состою в Общественном совете, из них шесть — при [министре обороны] Сергее Шойгу, Брилева на его заседаниях я ни разу не видел. Если он действительно подданный другого государства, странно быть членом общественного совета ведомства, которое нас приглашает в Национальный центр обороны, где выступает министр обороны, его заместители», — сказал Каньшин РБК.

По его словам, на заседаниях совета обсуждаются проблемы, которые нежелательно выносить за пределы оборонного ведомства. «В то же время этика говорит, что пребывание в структуре при Минобороны человека, имеющего другое гражданство, нежелательно», — подчеркнул Каньшин.

Александр Каньшин является председателем совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (Мегапир) и президентом фонда «Воскресение», собирающего деньги на православный храм Вооруженных сил.

Ранее председатель Общественного совета при Минобороны Павел Гусев сообщал РБК, что Брилев имеет право находиться в составе совета. По его словам, определением состава совета занимается Минобороны, после чего глава ведомства подписывает и утверждает его состав. Гусев отметил, что не существует уточнений, может ли член совета иметь двойное гражданство, а Брилев входит в Общественный совет как гражданин России.

В конце ноября стало известно о наличии подданства Великобритании у Брилева и о том, что его жене Ирине принадлежит квартира в Лондоне, об этом сообщал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В ответ Брилев заявил, что никогда не скрывал наличие у него паспорта Великобритании. При этом супруга Брилева опровергала данные о наличии у нее британского подданства.