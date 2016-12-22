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Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
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Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
Политика, 18:10
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Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
Из публичных баз данных Великобритании следует, что супруга ведущего «Вестей в субботу» Сергея Брилева владеет квартирой в Лондоне и является резидентом Соединенного Королевства. Британское подданство есть и у Брилева, выяснил ФБК
Сергей Брилев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский журналист Сергей Брилев, заместитель директора ВГТРК и ведущий мероприятий с президентом Владимиром Путиным, в том числе «Прямой линии», оказался подданным Великобритании, а на его жену записана квартира в Лондоне. Об этом в своем расследовании рассказал глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

Узнать об этом удалось благодаря сведениям о супруге Брилева в публичных базах данных Великобритании. Так, выяснилось, что на женщину по фамилии Ирина Брилева зарегистрирована фирма IBВA Productions, она же подписывала петицию против сокращения бюджета в лондонском округе Ханслоу. В базе данных юридических лиц Брилева названа резидентом Соединенного Королевства.

Фамилия Брилевой фигурирует и списке акционеров компании Heathfield Court (данные на ноябрь 2017 года), работающей в лондонском районе Чизвик. Heathfield Court занимается управлением недвижимостью, в частности, ей принадлежат апартаменты по адресу 1 — 77 Heathfield Court, Heathfield Terrace, Chiswick. В ФБК получили выписку из реестра недвижимости Великобритании, в которой указано, что Ирина Брилева владеет квартирой 41 в Heathfield Court, которая была куплены 22 февраля 2016 года за 700 тыс. фунтов.

Упоминания о​ Брилевых есть в списке избирателей Великобритании, выяснил фонд Навального. В 2001 году они были зарегистрированы как избиратели в районе Ноттинг Хилл. Для голосования на выборах в Британии нужно достичь совершеннолетия, быть гражданином страны, стран Содружества наций или одной из стран Евросоюза. На этом основании ФБК делает вывод, что ​в избирательных списках «ни в какой комбинации» не может быть человека только с российским паспортом.

В 2001 году Брилев как раз закончил работу в Великобритании. С 1996 по 2001 год он был заведующим корреспондентским бюро «Вестей» в Лондоне. С тех пор он работал на ВГТРК, в 2008 году начал вести программу «Вести в субботу».

Супруга Брилева, по данным СПАРК, владеет 50-процентной долей в компании «А.К.А. Агентство» и является совладельцем (вместе с мужем) «Организацией сотрудничества со странами Латинской Америки имени Беринга и Беллинсгаузена». В 2017 году чистый убыток «А.К.А. Агентство» составил 1,47 млн руб., вторая компания в 2016 году понесла убыток в размере 1,25 млн руб.

Сергей Брилев на просьбу прокомментировать РБК информацию о том, что он является подданным Великобритании попросил «перезвонить». «Выпустил ролик про меня? Я в первый раз слышу, не знаю о публикации Алексея Навального про меня», — сказал он.

Авторы: Павел Казарновский, Егор Губернаторов.
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