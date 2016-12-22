Песков прокомментировал ситуацию с британским паспортом Брилева

Наличие у ведущего «России 1» Сергея Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики», журналист ничего не нарушает. Об этом заявил «Эху Москвы» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент Владимир Путин хорошо знает Брилева. «В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны», — сказал Песков. Он пояснил, что ведущий не является государственным служащим и на него не распространяются никакие ограничения.

22 ноября глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал расследование о британском подданстве Брилева. Факт наличия у ведущего британского паспорта удалось установить благодаря сведениям о супруге Брилева Ирине в публичных базах данных Великобритании. В эфире «Дождя» Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства и покупке недвижимости в Соединенном Королевстве.

Сам Брилев позднее написал в Facebook, что никогда не скрывал информацию об имеющемся у него гражданстве Великобритании. По его словам, Федеральная миграционная служба в курсе наличия у него второго паспорта. Брилев также заявил об отсутствии британского гражданства у его супруги.