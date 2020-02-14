Минпромторг назвал некритичной задержку деталей планшетов для переписи

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Задержка поставок комплектующих из Китая для планшетов, которые будут использоваться в переписи населения, пока «не критична». Об этом сообщает «РИА новости», ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

«Мы не знаем, сколько продлится карантин. Часть производителей уже вернулась к работе», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что из-за карантина на фабриках в провинции Хубэй поставщики планшетов пока не могут получить нужный объем деталей. Планшеты планируется использовать в переписи населения.

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