Общество , 14 фев, 17:41
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Минпромторг назвал некритичной задержку деталей планшетов для переписи
Задержка поставок комплектующих из Китая для планшетов, которые будут использоваться в переписи населения, пока «не критична». Об этом сообщает «РИА новости», ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
«Мы не знаем, сколько продлится карантин. Часть производителей уже вернулась к работе», — отметили в пресс-службе.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что из-за карантина на фабриках в провинции Хубэй поставщики планшетов пока не могут получить нужный объем деталей. Планшеты планируется использовать в переписи населения.
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