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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 приблизилось к 1,4 тыс. человек. По всему миру заражены более 63 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: China Daily / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 63 852 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 64 434 человека.

  • По данным ВОЗ на 13 февраля, всего был заражен 46 997 человек (из них в материковом Китае — 46550). За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения.

  • Всего погибли 1383 человека.

Ситуация в России

  • В Китае ждут возвращения в Россию почти 230 россиян. Речь, в частности, идет о тех, кто приобрел билеты на чартерные рейсы на период с 13 по 29 февраля, до ограничения авиасообщения.
  • На женщину, которая сбежала из-под карантина в Боткинской больнице в Петербурге, подал в суд главный санитарный врач города. Ей может грозить административная ответственность. Сама женщина утверждает, что анализы на момент побега показали отсутствие у нее коронавируса. Куйбышевский районный суд не принял иск, так как ответчик зарегистрирован в другом районе города.
  • Россияне начали отказываться от морских круизных поездок. В некоторых компаниях продажи упали на 10–15%. «Причина, судя по объяснениям, именно в опасении заболеть», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ситуация в других странах

  • Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, высадились на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Всего на борту лайнера находились 1,4 тыс. пассажиров и более 800 членов экипаж, в том числе восемь россиян.
  • Китайские медики утверждают, что нашли эффективные способ лечения коронавруса — это переливание плазмы крови больным от идущих на поправку. У выздоравливающих есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусом.
  • Международные медики и эксперты обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу. По словам профессора Имперского колледжа Лондона Нейла Фергюсона, врачи смогли диагностировать только 5% случаев заболевания.
  • По мнению вирусолога Айру Лонджини, советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусом могут заразиться две трети человечества. Одна из причин — отсутствие эффективных методов диагностики.
    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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