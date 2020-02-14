Вирус из Китая , 14 фев, 08:20
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля
Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 приблизилось к 1,4 тыс. человек. По всему миру заражены более 63 тыс. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 63 852 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 64 434 человека.
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По данным ВОЗ на 13 февраля, всего был заражен 46 997 человек (из них в материковом Китае — 46550). За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения.
- Всего погибли 1383 человека.
Ситуация в России
- В Китае ждут возвращения в Россию почти 230 россиян. Речь, в частности, идет о тех, кто приобрел билеты на чартерные рейсы на период с 13 по 29 февраля, до ограничения авиасообщения.
- На женщину, которая сбежала из-под карантина в Боткинской больнице в Петербурге, подал в суд главный санитарный врач города. Ей может грозить административная ответственность. Сама женщина утверждает, что анализы на момент побега показали отсутствие у нее коронавируса. Куйбышевский районный суд не принял иск, так как ответчик зарегистрирован в другом районе города.
- Россияне начали отказываться от морских круизных поездок. В некоторых компаниях продажи упали на 10–15%. «Причина, судя по объяснениям, именно в опасении заболеть», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.