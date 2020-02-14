Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 приблизилось к 1,4 тыс. человек. По всему миру заражены более 63 тыс. Главное — в материале РБК

Фото: China Daily / Reuters

Погибшие и пострадавшие

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 63 852 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 64 434 человека.

По данным ВОЗ на 13 февраля, всего был заражен 46 997 человек (из них в материковом Китае — 46550). За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения.

Всего погибли 1383 человека.

Ситуация в России