Власти закупят российские планшеты для переписи населения

«Ростелекому» поручено купить планшеты с российским ПО для переписи населения. Источники Reuters говорили, что переговоры о поставках велись с Huawei

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.

«Планируется закупка планшетов российских производителей, с российским программным обеспечением», — сказала она.

По ее словам, вопрос рассматривался на заседании комиссии правительства, где обсуждались организация работы в регионах, доступ к отдаленным и труднодоступным территориям, а также финансовое обеспечение.

В Едином реестре российской радиоэлектронной продукции указаны четыре отечественных производителя планшетов: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис», «Крафтвей».

19 декабря ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что результаты конкурса на закупку планшетов отменят и вместо китайских планшетов закупят российские.