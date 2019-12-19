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Власти закупят российские планшеты для переписи населения
«Ростелекому» поручено купить планшеты с российским ПО для переписи населения. Источники Reuters говорили, что переговоры о поставках велись с Huawei
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.

«Планируется закупка планшетов российских производителей, с российским программным обеспечением», — сказала она.

По ее словам, вопрос рассматривался на заседании комиссии правительства, где обсуждались организация работы в регионах, доступ к отдаленным и труднодоступным территориям, а также финансовое обеспечение.

В Едином реестре российской радиоэлектронной продукции указаны четыре отечественных производителя планшетов: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис», «Крафтвей».

19 декабря ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что результаты конкурса на закупку планшетов отменят и вместо китайских планшетов закупят российские.

Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения
Политика

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому «Ростелеком» должен поставить для переписи населения планшеты на операционной системе «Аврора». Согласно материалам госзакупок, победителями стали две компании, каждая должна поставить по 360 тыс. планшетов. В том же месяце источники Reuters сообщили, что Россия и Китай ведут переговоры по установке ОС «Аврора» на планшеты Huawei. По словам собеседника агентства, операционную систему к 1 августа 2020 года хотят установить на 360 тыс. планшетов. В пресс-службе «Ростелекома» тогда подтвердили, что ведут переговоры, но отказались сообщить детали.

Победителями конкурса стали (*pdf) «Тегрус» и «Центр дистрибьюции», каждая должна была поставить по 360 тыс. планшетов за 5,7 млрд руб. Из документов на сайте госзакупок следует, что одна из компаний спрашивала заказчика о том, будут ли планшеты из Китая иметь такой же приоритет, как и отечественные.

Основной этап переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах — с 1 апреля по 20 декабря. Стоимость мероприятий оценивают в 33 млрд руб.

Авторы: Константин Нагаев, Юлия Старостина
Теги: перепись населения, «Ростелеком»
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