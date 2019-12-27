«Ростелеком» отменил закупку китайских планшетов для переписи населения

«Ростелеком» отменил процедуру закупки планшетов китайского производства для проведения всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок.

Компания не станет покупать планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением из-за изменения требований к выбору поставщика — теперь планшеты необходимо приобрести у единственного поставщика.

В августе Reuters писал, что Россия ведет переговоры с КНР об установке отечественной операционной системы «Аврора» на китайские гаджеты Huawei, которые предполагалось использовать для переписи. Речь шла о 360 тыс. планшетов.

По итогам объявленного конкурса победителями стали компании «Тегрус» и «Центр дистрибьюции». Каждая из них должна была поставить по 360 тыс. планшетов на сумму 5,7 млрд руб. Компании планировали поставлять планшеты китайского производства: в частности, одна из них в ходе аукциона уточняла (.pdf) у заказчика, будут ли российские гаджеты иметь приоритет перед устройствами из КНР, на что получила утвердительный ответ.

Позже, в декабре пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко сообщила, что для проведения переписи населения в 2020 году правительство запланировало купить планшетные ПК отечественного производства с российским ПО.