Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

Согласно сообщению на сайте кабмина, Всероссийская перепись пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Однако на отдаленных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре будет затруднено, перепись проведут с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.

Предварительные итоги переписи опубликуют в апреле 2021 года, а окончательные результаты переписи — в IV квартале 2022 года. Ответственным за проведение переписи является Росстат. Картографические материалы должен предоставить Росреестр, а обеспечивать безопасность в ходе переписи поручено МВД России.

Медведев на совещании с вице-премьерами 9 декабря уточнил, что всего на перепись будет выделено 33 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. пойдут на покупку планшетов для переписи, передает ТАСС.